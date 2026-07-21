Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere (ADIGIDM) Maramureș îi îndeamnă pe locuitorii județului să se implice activ în menținerea curățeniei și să semnaleze situațiile în care deșeurile sunt abandonate în locuri nepermise.

Reprezentanții ADIGIDM au anunțat că, în urma verificărilor efectuate în teren, au fost identificate numeroase cazuri în care saci cu deșeuri menajere au fost lăsați lângă coșurile stradale sau în jurul punctelor de colectare, o practică ce afectează atât aspectul localităților, cât și activitatea echipelor de salubrizare.

Instituția reamintește că toate coșurile stradale sunt destinate exclusiv deșeurilor de mici dimensiuni generate pe domeniul public, precum ambalaje, șervețele, sticle sau doze, și nu trebuie folosite pentru depozitarea deșeurilor menajere provenite din gospodării.

Potrivit ADIGIDM Maramureș, abandonarea sacilor cu gunoi în apropierea coșurilor stradale îngreunează procesul de colectare și poate duce la împrăștierea deșeurilor, afectând curățenia spațiilor publice.

Pentru a combate aceste situații, instituția a lansat campania „Fii ECOdetectiv!”, prin care cetățenii sunt încurajați să fotografieze astfel de nereguli și să le transmită prin aplicația mobilă ADI Deșeuri. Sesizările permit autorităților să intervină mai rapid și mai eficient acolo unde apar probleme.

Aplicația ADI Deșeuri este disponibilă gratuit pentru dispozitive cu sistemele de operare Android, iOS și Huawei AppGallery.

„Fiecare sesizare contează. Împreună putem identifica problemele, interveni mai rapid și contribui la păstrarea curățeniei în comunitățile noastre”, transmit reprezentanții ADIGIDM Maramureș.