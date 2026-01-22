Joi, 22 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, își sărbătorește ocrotitorul duhovnicesc, pe Sfântul Apostol Timotei.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a transmis în mesaj de felicitare în numele membrilor Permanenței și Administrației Eparhiale, a conducerii școlilor teologice din eparhie, a monahilor, a monahiilor și a părinților slujitori ai Sfintelor Altare din cuprinsul celor opt Protopopiate.

Întru mulți ani și binecuvântați ani, Preasfinția Voastră!

„Veniți, toți iubitorii de Hristos, să-l lăudăm pe Sfântul Apostol Timotei, Luminătorul Efesului și dumnezeiesc ucenic al Sfântului Pavel, Apostolul neamurilor, și, cinstindu-l în cântări, ca pe unul ce a vestit Evanghelia lui Hristos și a dobândit îndrăznire către Domnul, cu evlavie să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Timotei, Apostol al lui Hristos!” – Condacul Acatistului, glasul al optulea.

Sfântul Apostol Timotei este unul dintre cei 70 de apostoli pe care Iisus Hristos i-a trimis la propovăduirea Evangheliei. El a fost hirotonit episcop al Efesului de către Sfântul Apostol Pavel și a suferit moartea martirică în anul 80.

Originar din orașul Listra din Licaonia (Asia Mică), Sfântul Timotei a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Apostol îl numește în nenumărat rânduri „fiul său”, alteori „fratele său”. În Epistola către Corinteni scrie: „… pentru aceea chiar am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit și credincios în Domnul…” (I Corinteni 4, 16-17). În Epistola a II-a către Corinteni (1, 1) și în cea către Coloseni (1, 1) îl numește „fratele său”.

Sinaxarul zilei menționează faptul că întrucât era grec, a iubit și filosofia. În multe privințe, Sfântul Apostol Timotei se asemăna cu Sfântul Apostol Pavel. Amândoi cunoșteau foarte bine legea iudaică, amândoi erau învățați și erau mânați de același dor de a cunoaște cele ale lui Dumnezeu. Întâlnirea dintre Pavel și Timotei a fost decisivă. Sfântul Apostol Pavel a predicat Evanghelia în Listra și foarte mulți dintre elini și evrei au crezut și s-au botezat. Între aceștia s-a aflat și tânărul Timotei.

În afara textelor din Noul Testament care îl menționează pe Sfântul Apostol Timotei, mai există un document foarte vechi despre acesta. Este vorba despre un text aparținând Episcopului Policrat al Efesului și care datează din a doua jumătate a celui de-al doilea secol despre martiriul Sfântului Timotei numit întâiul episcop al Efesului.

Sfântul Apostol Timotei este descris pe multe icoane ortodoxe; trebuie zugrăvit în chipul unui bătrân cu barba creață, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Sfântul Timotei este și subiectul principal al unui tablou de Rembrandt intitulat „Timotei copil”, care este datat din anul 1648.

„Bunătatea învăţându-te şi întru toate cumpătat fiind, îmbrăcându-te cu buna conştiinţă, precum i se cuvine unui sfânt, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; şi credinţa păzind, aceeaşi cale ai săvârşit, Sfinte Apostole Timotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre” – Troparul Sfântului, glasul al patrulea.