Maramureșeanul Alexandru Sabău are nevoie de ajutorul nostru. Strigătul lui de ajutor este disperat și apelează la opinia publică pentru că nu mai știe încotro s-o apuce.

„După cum aproape toată lumea știe, in 5.07.2023 am avut un accident de muncă în Belgia. O dală mare de beton s-a desprins de pe macara și în cădere m-a lovit. Urmările au fost groaznice, 2 stopuri cardio respiratorii, ruptură de splină cu hemoragie internă, ruptură arteră principală braț stâng cu hemoragie, pneumotorax, fractură claviculă însă cel mai grav fractura coloanei vertebrale cu compresia măduvei, ceea ce a dus la paraplegie. 3 saptamani de comă indusă, urmată de 1 an si 2 luni de spitalizare, inclusiv în spital recuperator. Toate acestea au dus la acumularea de facturi de ordinul zecilor de mii de euro”, scrie bărbatul.

`Momentan folosesc un scaun rulant cumpărat de familia mea, care deja a fost sudat de 3 ori. Statul Roman îmi oferă o pensie de invaliditate de 728 lei și una de boala de aprox 1200 lei. Bani care abia ajung pentru trai, darămite pentru medicamente, terapii, sonde etc. De aceea, Dragi prieteni, cunoscuți și necunoscuți, doresc să vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul pe care mi l-ați oferit până în prezent în încercarea de a-mi face viața mai ușoară, pentru a putea și eu să mă deplasez și pentru a depinde cât mai puțin de ajutorul celorlați.În urma apelului inițiat de părintele Dănuț Săsăran căruia îi mulțumesc pe această cale și la care s-au adăugat celelalte parohii și confesiuni religioase din comunitate, Primăria Comunei Cicîrlău și alți oameni de bine și binefăcători, sperăm că încet încet o să ne apropiem de achiziționarea unui scaun complex automatizat care să corespundă nevoilor mele, costul acestuia fiind unul foarte mare.Atasez mai jos și prețul de pornire al produsului plus factura finală cu restul prețurilor care au fost adăugate. În acest sens vă rog în continuare pe cei care aveți posibilitatea să-mi fiți alături cu orice sumă pe care o puteți dona în conturile atașate mai jos.

RO82BTRLRONCRT0667121501 cont lei

RO32BTRLEURCRT0667121501 cont euro

Titular: Alexandru Sabău

Revolut: Alexandru Marian Sabau

RO56 REVO 0000 1897 9535 7108

Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă răsplătească darul și jertfa dumneavoastră.Alexandru Sabău , Cicarlau