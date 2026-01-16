Vremea a fost joi închisă, cerul mult noros. Local, în primele ore ale zilei a nins. Vântul a suflat slab, cu unele intensificări in zona înaltă de munte de până la 43 km/h, unde a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada. Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile a măsurat în zona înaltă de munte între 5 și 10 cm.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -8 grade Celsius, în Pasul Prislop -7 grade Celsius, în Pasul Gutâi, la Moisei, Borșa și Vișeu de Sus -5 grade Celsius, la Cavnic, Ocna Șugatag, Târgu Lăpuș și Sighetu Marmației -4 grade Celsius, în Baia Mare -2 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 60 de cm la Firiza, 49 cm la Cavnic, 43 cm în Pasul Gutai, 38 cm la stația meteo Iezer, la Suciu de Sus și la Groșii Țibleșului, 37 cm în Pasul Prislop, 36 cm la Băiuț, 34 cm în Baia Borșa, 32 cm la Coroieni și pe Valea Vaserului, 31 cm la Bistra și Leordina, 24 cm în Baia Mare, 22 cm la Ocna Șugatag, 21 cm la Sighetu Marmației, 19 cm la Târgu Lăpuș.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Botiza, Sălaj, Bârsău, Cavnic și Firiza. Poduri de gheață sunt pe râurile Mara, Suciu și Lăpuș. Pod de gheață cu ochiuri există pe râul Cosău.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat, în ultimele ore, cu patru utilaje și s-au răspândit 16 tone de material antiderapant prentru prevenirea și combaterea poleiului.

Angajații societății Drumuri Poduri Maramureș au intervenit cu 32 de utilaje și au împrăștiat 243 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri publice au partea carosabilă curată și umedă. Sunt tronsoane de drumuri pe care se semnalează depuneri de polei.

Se intervine, în continuare cu utilaje și material antiderapant.

În cursul serii trecute prin Sistemul național Unic pentru Apeluri de Urgență (112) a fost primit un apel telefonic prin care se solicita sprijin pentru o persoană fără adăpost din municipiul Baia Mare (hipotermie). La fața locului s-a deplasat un echipaj EPA-SMURD. Pompierii militari (paramedici) au acordat cetățeanului primul ajutor medical de urgență, după care pacientul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean de Urgență ”Dr.Constantin Opriș” Baia Mare pentru investigații suplimentare.

Având în vedere avertizarea meteorologică cod galben de ceață, valabilă până la ora 10.00, care favorizează formarea ghețușului și reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, CJSU aduce în atenția conducătorilor auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei.

Se recomandă șoferilor ca înainte de a porni la drum să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și la cele din trafic. Verificați funcționarea instalației de climatizare-dezaburire. Conduceți preventiv și adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule.

Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și pentru a opri în siguranță. NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!

Vremea va fi astăzi apropiată de normalul termic al perioadei în cursul zilei iar noaptea va deveni local geroasă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 și -8 grade.