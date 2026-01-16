Un studiu recent realizat de cercetătorii Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța dezvăluie niveluri alarmante de poluare cu microplastice în fauna Mării Negre. Conform cercetării publicate în decembrie 2025, 93,3% dintre șprot și rapană și 66,7% dintre midiile analizate pe coasta românească conțin fragmente de plastic mai mici de 5 milimetri.

Microplasticele au fost detectate atât în organele digestive, cât și în țesuturile moi ale acestor specii, iar proporția și culoarea particulelor diferă în funcție de specie. Șprotul a ingerat particule transparente, rapana a acumulat preponderent fragmente negre, iar midiile albastre.

Specialiștii susțin că poluarea ridicată este strâns legată de apropierea de gurile Dunării, care transportă zilnic până la 4,2 tone de plastic în Marea Neagră, notează Digi24.

Comparativ cu datele colectate în Bulgaria, în zonele Varna și Burgas, fauna românească prezintă o frecvență mai mare de microplastice, ceea ce ridică semne de întrebare privind riscurile pentru sănătatea umană, mai ales în contextul consumului de pește și fructe de mare.

Microplasticele pot provoca inflamații în intestin și stres oxidativ la nivel celular, iar expunerea pe termen lung ar putea afecta sistemul imunitar, hormonii sau chiar metabolismul. Deși corpul poate elimina o parte dintre particule, fragmentele foarte mici, numite nanoplastice, pot pătrunde în țesuturi și sânge.

Riscul real depinde de cât de des consumăm pește și de nivelul de poluare din zona de pescuit. De aceea, cercetătorii recomandă măsuri urgente pentru reducerea poluării cu plastic și monitorizarea atentă a fructelor de mare.