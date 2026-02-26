Ca urmare a cercetărilor efectuate de polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, față de un tânăr de 26 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

În fapt, la data de 21 februarie a.c., în jurul orei 04.10, polițiștii au oprit pentru control autoturismul condus de tânărul în cauză, în timp ce se deplasa pe bulevardul Regele Mihai I.

Cu ocazia verificării documentelor înmânate, polițiștii au constatat că tânărul le-a prezentat un permis de conducere susceptibil a fi fals.

În urma verificărilor efectuate in bazele de date a reieșit că, acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, polițiștii au procedat la testarea tânărului cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Rezultatul buletinului de analiză toxicologică atestă că tânărul avea o îmbibație alcoolică de peste 1.30 g/l alcool pur în sânge.

Ca urmare a probatoriului administrat în cauză, ieri, 25 februarie, sub supravegherea procurorului de caz, a fost dispusă față de tânărul de 26 de ani măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Facem precizarea că, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție