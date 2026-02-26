În după-amiaza zilei de ieri, 25 februarie a.c., un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat circulând pe strada Vasile Lucaciu o motocicletă, care nu avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare.

Polițiștii au pornit în urmărirea acesteia, însă conducătorul motocicletei a refuzat să se conformeze semnalelor și indicațiilor polițiștilor, iar după aproximativ 800 de metri motocicleta a fost abandonată.

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, stabilind că este vorba de un tânăr de 22 de ani care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că vehiculul nu este înmatriculat în circulație.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub supravegherea procurorului de caz, efectuează cercetări în vederea dispunerii mpsurilor legale care se impun.