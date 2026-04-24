Sighetu Marmației se pregătește de o nouă ediție a evenimentului Critical Mass, o inițiativă care aduce comunitatea împreună prin mișcare, energie și dorința de schimbare.

Acțiunea are loc vineri, 24 aprilie, la ora 19:00 (plecare pe traseu la 19:30), în Curtea Veche din Sighetu Marmației.

Evenimentul este deschis tuturor – fie că alegi bicicleta, trotineta, rolele sau skateboard-ul. Participanții sunt invitați să lase deoparte rutina zilnică și să redescopere orașul într-un mod activ și relaxat, alături de prieteni, familie și alți membri ai comunității.

Mai mult decât o simplă plimbare, Critical Mass transmite un mesaj important: nevoia unui oraș în care mobilitatea alternativă să fie sigură, respectată și accesibilă pentru toți. Totodată, inițiativa încurajează un stil de viață activ și contribuie la reducerea stresului cotidian.

Organizatorii îi încurajează pe participanți să dea vestea mai departe și să vină în număr cât mai mare, pentru a transforma străzile orașului într-un spațiu plin de viață și culoare.

Participarea este liberă.