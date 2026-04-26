La data de 26 aprilie a.c., în jurul orei 04.20, polițiștii din Bogdan Vodă au fost sesizați despre un eveniment rutier care a avut loc pe raza comunei Botiza.

Din verificările preliminare efectuate de polițiști, s-a stabilit că un tânăr de 21 de ani, care conducea o bicicletă pe o stradă din localitate, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a căzut.

Bărbatul a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale a celui în cauză.

În aceste condiții, polițiștii atrag atenția asupra importanței adoptării unui comportament responsabil din partea tuturor participanților la trafic. Respectarea regulilor de circulație și o conduită preventivă stau la baza prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere.