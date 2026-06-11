Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost depus în Penitenciarul Baia Mare, după ce polițiștii au pus în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Sighetu Marmației.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, bărbatul a fost identificat în data de 9 iunie, în jurul orei 12:30, de polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag și ai Poliției Orașului Cavnic.

Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, după ce a fost condamnat definitiv la 4 ani și 2 luni de detenție pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

După identificare și îndeplinirea procedurilor legale, bărbatul a fost escortat și încarcerat în Penitenciarul Baia Mare, unde își va executa pedeapsa dispusă de instanță.