La data de 25 aprilie a.c., în jurul orei 15.40, polițiștii din Borșa au fost sesizați să intervină la un accident rutier, pe strada 22 Decembrie din localitate.

Verificările preliminare efectuate de polițiști la fața locului au relevat că un bărbat de 38 de ani a condus un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către o femeie.

În urma accidentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale astfel că a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. În cazul bărbatului rezultatul testării a indicat valoarea de 2,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului, continuă cercetările.