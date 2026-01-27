Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa anunță o avertizare hidrologică pentru fenomene imediate de tip cod portocaliu, valabilă până la ora 12:00.

Ca urmare a evoluței zăpoarelor (blocaje de ghețuri), se pot produce în continuare creşteri artificiale de niveluri cu depășiri ale COTELOR DE INUNDAȚIE pe râurile:

• Lăpuș, pe sectorul aferent S.H. Răzoare, județul Maramureș;

• Șieu, pe sectorul aferent S.H. Domnești, județul Bistrița-Năsăud.

Echipele sunt în teren pentru a monitoriza formațiunile de gheață formate pe cursurile de apă și lucrările hidrotehnice.