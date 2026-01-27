ANM a ermis un COD GALBEN valabil marți, 27 ianuarie, de la ora 10:00 până la ora 12:00.

Afectată zona depresionară a județului Maramureş, respectiv zona localităților: Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Moisei, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Bârsana, Ruscova, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Ieud, Săcel, Budești, Bogdan Vodă, Giulești, Călinești, Rozavlea, Dragomirești, Săpânța, Remeți, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Câmpulung la Tisa, Sarasău, Rona de Jos, Oncești;

Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Copalnic-Mănăștur, Șisești, Dumbrăvița, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești, Lăpuș, Coroieni, Vima Mică.

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.