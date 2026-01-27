Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este marcată anual în 27 ianuarie, ziua în care, în 1945, a fost eliberat cel mai mare lagăr de exterminare a evreilor creat de naziști.

Din cei aproximativ 230.000 de copii deportați la Auschwitz-Birkenau (Polonia), numai 700 au supraviețuit la eliberare, informează auschwitz.org.

În perioada 1933-1945, regimul nazist din Germania a desfășurat o amplă acțiune de persecutare și ucidere a evreilor, care s-a soldat cu șase milioane de morți.

Numele de Holocaust dat acestei operațiuni de purificare etnică este „holocaust”, care provine din greacă și înseamnă „ardere de tot”, „sacrificiu, jertfă”. Istoricii din lumea iudaică folosesc și termenul de „Shoah”, care la origine înseamnă „catastrofă”.

Comemorarea victimelor Holocaustului a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2005, când s-au împlinit 60 de ani de la încheierea celui de Al Doilea Război Mondial.