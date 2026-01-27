CJSU ne prezintă situația cursuri de apă din Maramureș din ultimele 24 de ore. Toate fenomenele hidrologice sunt monitorizate de echipele prezente în teren, dar și de dispeceratele SGA și ISU.

Pe râul Botiza la Șieu s-a format un zăpor, amonte pod lemn, la 200-300 m amonte de stația de captare apă;

Apa a deversat malul stâng, inundând un teren agricol prin crearea unui senal, pe aproximativ 100 m. Aceasta revine în albie.

Pe râul Suciu, în localitatea Suciu de Jos, amonte stație hidrometrica, acolo unde s-a format un zăpor (formațiune de gheață), menționăm că acesta a fost dislocat și mișcat formând o barare a cursului de apă, provocând deversarea malului drept, inundând terenurile riverane.

Între vaduri (localitățile Suciu de Jos și Suciu de Sus) s-a produs o aglomerare de ghețuri pe o lungime de aproximativ 150-200 m, iar pe malurile râului Suciu, în localitatea Suciu de Jos- gheața blocată pe diferite tronsoane.

La pod la Barloaia, Suciu de Jos, pe râu Suciu, s-a produs o aglomerare de ghețuri.

Pe râul Lăpuș, în localitatea Târgu Lăpuș, aval pod nou, acolo unde s-a format un zăpor (formațiune de gheață). S-a pornit gheața.

Pe râul Botiza la Șieu a pornit gheața. conform celor discutate cu primarul Poienar Florea, la Botiza, pe râu Botiza-zona centru, tronson de curs de apă amenajat s-a intervenit cu utilaje în vederea deblocării aglomerării de ghețuri.

Pe râul Suciu la pod la Dămăcușeni curge apa peste podul de gheață;

În amonte de firma Jet Grup este gheața ruptă de pe vaduri și oprită pe cursul râului Lăpuș;

La podul nou în orașul Tg. Lăpuș gheața este oprită în aval de pod, pe o distanță de aproximativ 100 de metri;

La stația hidrometrica Suciu de Jos, la ora 18.30 cota era 110 sub cota de atenție (150);

Zăpor în localitatea Rozavlea pe râul Iza la confluența cu râul Botiza pe o suprafață de aproximativ 30 de metri. Debitele sunt mici atât pe râul Iza, cât și pe râul Botiza, nu este asigurată flotabilitatea, gheața fiind prinsă de maluri.

Gheața de pe râul Iza în comuna Rozavlea s-a pus în mișcare.

Pe râul Vișeu nu se înregistrează probleme;

Pe râul Iza, în aval de localitatea Săcel, sunt îngrămădiri de gheață nesemnificative;

În localitatea Dragomirești, pe râul Baicu, avem apă peste pod de gheață, dar cu un debit prea mic pentru a pune gheață în mișcare;

În localitatea Ferești, pe râul Cosău, se înregistrează apă peste pod de gheață. Și aici debitul este prea mic pentru a pune gheață în mișcare.

Pe râu Lăpuș, în localitatea Rogoz, amonte, îngrămădire de ghețuri care formează blocaj cu creșterea nivelului (pe o dispanta de cca. 800 m).

În sat Rogoz, zona pod, albia era liberă, nu se observă formațiuni de gheață în albie, gheață dispersată pe maluri.

În localitatea Dămăcușeni-pod, pe râu Lăpuș, gheață pornită-curg sloiuri în albie.

Pe rîul Botiza la Șieu s-au format două zăpoare (la o distanță de aproximativ 100 m între ele, având grosime de 1-1,5 m, pe o dispanta de 300 m;

S-a intervenit cu utilaje în vederea deblocarii albiei.

Pe râul Iza la Strâmtura, a pornit gheața, formând un zăpor în secțiunea stației hidrometrice

Pe râu Iza în localitatea Dragomirești, s-a format un zăpor pe o distanță de aproximativ 500 m.

Pe râul Șugău la Sighetu Marmației s-au format două blocaje de gheață pe o lungime de 200 m, având o înălțime de 1 m, provocând inundarea terenului riveran. În apropiere sunt amplasate cinci locuințe. Apă nu a ajuns la gospsodării.

Pe râul Maral în localitatea Mara, a pornit gheața, s-a format un zăpor în aval de stația hidrometrica.

Pe râul Cosău la Ferești s-a plecat gheața.

Pe râul Lăpuș în localitatea Răzoare, zăporul format la stația hidrometrica s-a dislocat deplasându-se spre aval. Există posibilitatea de a fi afectat un pod situat în aval (aproximativ 150 m).

Pe râu Suciu, în localitatea Suciu de Jos, amonte de stația hidrometrica Suciu de Jos, există un blocaj de gheață format la pod (Dobra). Blocajul existent la stația hidrometrica s-a dislocat deplasându-se spre aval.

Canal refulat pe strada Barajului, cartier Ferneziu, Baia Mare, în zona imobilului cu nr. 62. Au intervenit poliția locală și angajați din cadrul compartimentului protecție civilă de la Primăria Baia Mare.

Intervențiile în teren ale echipelor SGA au fost coordonate de directorul Andrei Enache, care s-a deplasat la fața locului.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighetu Marmației au intervenit la Bârsana pentru decolmatarea podului cu echipamentele din dotare (autospeciale de intervenție și motopompe)

Serviciile voluntare pentru situații de urgență și angajați din primării au sprijinit acțiunile echipelor de intervenție de la SGA și a pompierilor militari.

Pompierii militari au mai intervenit în Baia Mare, pe strada Arieșului decolmatare podeț.