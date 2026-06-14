Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a reacționat ferm după desemnarea noului premier, exprimându-și nemulțumirea față de faptul că decizia ar fi fost luată fără consultarea conducerii Partidului Național Liberal.

„Desemnarea unui premier din rândurile PNL fără nicio consultare cu conducerea partidului este evident o agresiune la adresa PNL și o încercare evidentă de a interveni în viața internă a partidului nostru”, a declarat Ionel Bogdan.

Liderul liberal consideră că o astfel de abordare contravine principiilor dialogului și respectului între partenerii politici.

„Nu poți pretinde că respecți un partid în timp ce îi ignori conducerea, deciziile statutare și membrii. Un asemenea gest nu are nimic în comun cu dialogul și parteneriatul politic”, a afirmat acesta.

Ionel Bogdan a subliniat că PNL nu va accepta ca deciziile importante privind viitorul formațiunii să fie luate fără implicarea structurilor sale de conducere.

„PNL nu va accepta să fie tratat ca o anexă a unor jocuri de culise și nici ca deciziile care îi privesc viitorul să fie luate peste capul său”, a transmis liderul PNL Maramureș.