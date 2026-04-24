În perioada 20-23 aprilie s-a desfășurat Olimpiada Națională de Limba și Literatura Ucraineană Maternă, în municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, la Colegiul Național „Diaconovici-Tietz”. La competiție au participat 19 elevi din județul Maramureș, pasionați de studiul limbii și literaturii ucrainene.

Rezultatele obținute sunt deosebite: 18 dintre cei 19 elevi au fost premiați, după cum urmează:



Premiul I: Colopelnic Andrei, clasa a V-a, Sc. Gimn. Remeti; Gorgan David, cls. a VII-a, Sc. Gimn. Valea Vișeului (structura Crasna Vișeului); Dobroski Marusia, cls. a VIII-a, Sc. Gimn. Valea Vișeului; Hosciuc Sara Maria, cls. a IX-a, Colegiul Național “Dragoș Vodă “ Sighetu Marmației.

Premiul II: Aguirbov Liza, cls. a V-a, Sc. Gimn. Valea Vișeului; Prodaniuc Sofia, cls. a VI-a, Sc. Gimn. Rona de Sus; Sambor Sara, cls. a VII-a, Sc. Gimn. Valea Vișeului; Gridjac Anita Delia, cls. a VIII-a, Sc. Gimn. Rona de Sus; Volosin Ioana, cls. a XII-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko” Sighetu Marmației.

Premiul III: Iavoroschi Andreea, cls. a VI-a, Sc. Gimn. Valea Vișeului; Dobroschi Teodora, cls. a VII-a, Sc. Gimn. Valea Vișeului; Prodaniuc Denisa, cls. a VIII-a, Sc. Gimn. Rona de Sus; Dobrotchi Maria, cls. a X-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației; Shiman Yulian, cls. a XII-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației.

Mențiune: Sidei Ivanna, cls. a VI-a, Sc. Gimn. “George Coșbuc “ Sighetu Marmației; Prodaniuc Gisela, cls. a IX-a, Colegiul Național “Dragos Vodă “ Sighetu Marmației; Bobriuc Benedetta, cls. a X-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației; Smuliac Alex, cls. a XII-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației.

Performanțele remarcabile confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor maramureșeni, precum și implicarea cadrelor didactice în promovarea și valorificarea limbii materne.