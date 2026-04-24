Sâmbătă, 9 mai, va avea loc Pelerinajul național la Sanctuarul Martirilor și Mărturisitorilor Români ai Secolului XX din Sighetu-Marmației.

Programul complet al evenimentului:

Vineri, 8 mai

Ora 18:00 – Moment de rugăciune (Adorație Euharistică) la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței

Ora 19:00 – Deschiderea expoziției ,,Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români” – în incinta Memorialului

Sâmbătă, 9 mai

Ora 9:00 – Procesiune de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței (fosta închisoare din Sighetu Marmației) până la Cimitirul Săracilor

Ora 10:30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, celebrată în fața Sanctuarului Martirilor și Mărturisitorilor Români ai Secolului XX, sanctuar în construcție.