Sâmbătă, 9 mai, va avea loc Pelerinajul național la Sanctuarul Martirilor și Mărturisitorilor Români ai Secolului XX din Sighetu-Marmației.
Programul complet al evenimentului:
Vineri, 8 mai
Ora 18:00 – Moment de rugăciune (Adorație Euharistică) la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței
Ora 19:00 – Deschiderea expoziției ,,Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români” – în incinta Memorialului
Sâmbătă, 9 mai
Ora 9:00 – Procesiune de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței (fosta închisoare din Sighetu Marmației) până la Cimitirul Săracilor
Ora 10:30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, celebrată în fața Sanctuarului Martirilor și Mărturisitorilor Români ai Secolului XX, sanctuar în construcție.
