În cursul zilei de joi, 23 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Județean de Transporturi Maramureș, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu și cu spijinul polițiștilor de frontieră și al jandarmilor, au continuat activitățile, în sistem integrat, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite circumscrise protecției mediului și evaziunii fiscale.

Cu această ocazie, pe raza localității Vișeu de Sus au fost controlate alte 2 centre de colectare a deșeurilor metalice reciclabile.

Principalele obiective ale acțiunii au fost verificarea respectării obligațiilor de către operatorii economici în ceea ce privește colectarea, depozitarea, evidența și valorificarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, identificarea situațiilor în care aceștia achiziționează bunuri sau materiale susceptibile a proveni din furturi din infrastructura feroviară, precum și depistarea eventualelor nereguli privind fiscalizarea operațiunilor comerciale, declararea veniturilor și existența contractelor de muncă pentru personalul angajat.

De asemenea, au fost verificate modul de gestionare a deșeurilor, existența autorizațiilor de mediu și respectarea condițiilor impuse pentru prevenirea poluării.

În cadrul activităților desfășurate, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 12.000 de lei.

În urma controlului efectuat la punctul de colectare a deșeurilor metalice reciclabile aparținând unei societăți comerciale de pe raza localității Vișeu de Sus, a fost descoperită o cantitate de deșeuri colectate de la persoane fizice, fără documente de proveniență și trasabilitate. În această situație, a fost aplicată măsura complementară de anulare a autorizației de colectare a deșeurilor.

Activitățile de această natură rămân în atenția polițiștilor, iar respectarea normelor legale aplicabile în domeniu constituie o prioritate pentru aceștia