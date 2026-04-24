Specialiștii Serviciului Logistică Medicală Comunitară, din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, s-au alăturat campaniei educaționale „Hai la liceu!”, o inițiativă care pune educația în centrul alegerilor importante din viața adolescenților. Astfel, împreună cu inspectorul pentru problemele romilor, Cristina Moldovan, din cadrul Instituției Prefectului Maramureș, și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Maramureș, specialiștii DAS au fost prezenți ieri la Școala Gimnazială „Petre Dulfu” pentru a discuta cu elevii din clasele a VII-a și a VIII-a și cu părinții băimăreni.



Au avut loc discuții deschise, autentice, bazate pe exemple din viața de zi cu zi, însoțite de pliante informative intitulate „Viitorul tău contează – Educația, alegerile și responsabilitatea”. Tinerii au aflat care sunt riscurile unei sarcini la vârste fragede, cum poate afecta o astfel de situație sănătatea, echilibrul emoțional și stabilitatea unui adolescent, precum și modul în care aceasta poate întrerupe un parcurs promițător și limita șansele la o viață independentă.



Scopul acțiunii a fost de a oferi informații clare și utile despre locurile alocate elevilor romi în liceele din Baia Mare, oportunitățile oferite de învățământul dual, importanța continuării studiilor pentru un viitor sigur și stabil, precum și despre o înțelegere mai profundă a responsabilităților și a alegerilor care pot schimba viața unui adolescent.