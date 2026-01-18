România a fost cuprinsă, în dimineața zilei de 18 ianuarie, de un val puternic de aer polar, care a adus temperaturi extrem de scăzute în aproape toate regiunile țării. Conform datelor meteorologice, cele mai mici valori s-au înregistrat în zonele intramontane și depresionare, unde gerul a fost accentuat.

Cea mai scăzută temperatură a fost consemnată la Miercurea Ciuc, unde termometrele au indicat -21 de grade Celsius. În Târgu Lăpuș, Maramureșul a resimțit din plin frigul, cu o minimă de -20 de grade, una dintre cele mai scăzute valori la nivel național.

❄️ Situația în Maramureș

Târgu Lăpuș: -20°C

Sighetu Marmației: -15°C

Baia Mare: -14°C

Temperaturi similare au fost înregistrate și în alte zone ale Transilvaniei și Moldovei:

Toplița și Joseni: -19°C

Botoșani: -18°C

Rădăuți , Întorsura Buzăului , Bârnova , Darabani , Dej: -17°C

Iași, Negrești, Vaslui, Bistrița, Târgu Mureș: -16°C

În sudul și estul țării, valorile minime s-au situat între -10 și -13 grade, inclusiv în Capitală, unde s-au înregistrat -10°C.

Meteorologii avertizează că gerul va persista, mai ales pe timpul nopții și al dimineților, iar în zonele depresionare se pot înregistra din nou valori sub -15°C. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la frig, să protejeze instalațiile de apă și să acorde atenție sporită persoanelor vulnerabile.

👉 Temperaturile menționate reprezintă minimele înregistrate în dimineața de 18 ianuarie.