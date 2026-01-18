Ziua Națională a Culturii a fost marcată, în anul 2026, la Seini, printr-un eveniment de suflet dedicat poetului național Mihai Eminescu, simbol al dorului, iubirii și profunzimii spiritului românesc. Manifestarea culturală s-a desfășurat într-un cadru încărcat de emoție și recunoștință, la poalele Dealului Comja, loc devenit reper identitar pentru comunitatea locală.

„Eminescu nu aparține doar trecutului, ci fiecăruia dintre noi, ori de câte ori ne regăsim în frumusețea și profunzimea cuvântului românesc”, a transmis primarul orașului Seini, Gabriela Florica Tulbure, subliniind importanța păstrării și cultivării valorilor culturale autentice.

Evenimentul a cuprins recitaluri de poezie, momente muzicale, proiecții video, dar și o lansare de carte, reunind personalități ale vieții culturale și administrative. Printre invitații de onoare s-au numărat:

prefectul județului Maramureș , dr. Florian-Valeriu Sălăjeanu ,

prof. dr. Teodor Ardelean , directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare,

prof. Ana Moldovan.

De asemenea, au fost prezenți scriitori și oameni de cultură ai zonei: pr. poet Gheorghe Pop, Petru Racolța, precum și profesoarele Lola Cosma și Codruța Crișan. Un moment aparte l-au oferit elevii școlii din Seini, care au recitat versuri cu emoție și dăruire, demonstrând că dragostea pentru cultură se transmite din generație în generație.

Publicul, numeros și format în mare parte din tineri, a apreciat recitalul susținut de solista Ana Fericean, care a adus un plus de sensibilitate evenimentului.

Un punct central al manifestării l-a constituit lansarea celui de-al treilea volum de poezii al poetei seinene Maria Filipaș, intitulat „Adieri de iasomie”. Autoarea a recitat din creația sa, iar volumul s-a bucurat de aprecieri și cuvinte de laudă din partea celor prezenți.

Evenimentul, moderat de Dan Skorka, a fost descris de organizatori ca o adevărată sărbătoare a frumosului, a recunoștinței și a spiritului românesc.