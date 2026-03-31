Știința Explorări întâlnește pe CSM București în Faza I a Play-Out-ului, într-un duel pentru evitarea retrogradării.

Confruntarea se va desfășura după sistemul cel mai bun din cinci meciuri, echipa care va obține trei victorii urmând să-și asigure menținerea în Divizia A1.

Primele două partide se vor desfășura în Baia Mare, marți (31 martie) și miercuri (1 aprilie), de la ora 17.00.

Primul joc va fi arbitrat de clujenii Andrei Savu și Tudor Pop, iar cel de-al doilea de Paul Szabo-Alexi (Oradea) și Ionuț Buciu (Zalău), avându-i ca observatori pe Gheorghiță Mitrașcă (Zalău) și Mircea Rus (Cluj-Napoca).

Meciurile 3 și 4 se vor desfășura la Dobroești, pe 18 și 19 aprilie, iar meciul 5, dacă va fi cazul, în Baia Mare, pe 22 aprilie.