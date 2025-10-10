Tema acestui an: „Sănătatea mintală în situații de urgență și criză”. Ziua Mondială a Sănătății Mintale 2025 ne reamintește cât de important este accesul la sprijin psihologic în situații de urgență sau stres major.

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare dispune de un Centru de Sănătate Mintală, situat pe strada Progresului nr. 17, în incinta fostei Policlinici nr. 2.

Sănătatea mintală nu înseamnă doar absența unei tulburări psihice. Înseamnă capacitatea noastră de a face față stresului cotidian, de a construi relații sănătoase, de a lua decizii, de a ne exprima emoțiile, de a ne bucura de viață.

Când vine vorba de copii, nevoia de protecție emoțională este și mai mare. Copiii și adolescenții pot resimți profund schimbările, incertitudinea sau frica atunci când mediul lor se clatină. Ascultarea, răbdarea și siguranța emoțională sunt primele forme de ajutor. Apoi urmează intervenția specialiștilor care îi ajută să se simtă în siguranță, să înțeleagă ce trăiesc și să își regăsească echilibrul și încrederea în propriile capacități. Fiecare copil are dreptul la sprijin emoțional mai ales când totul pare nesigur.

În cadrul Centrului de Sănătate Mintală pentru Copii, vedem în fiecare zi cât de important este să intervenim devreme, cu empatie, profesionalism și răbdare. Sprijinul psihologic nu înseamnă slăbiciune, dimpotrivă,înseamnă grijă, curaj și responsabilitate.

De Ziua Mondială a Sănătății Mintale, vrem să transmitem un mesaj simplu și esențial: Sănătatea mintală este o nevoie, nu un moft. Copiii noștri au nevoie să fie ascultați, sprijiniți și înțeleși, mai ales în vremuri tulburi.