Locuitorii din mai multe zone ale municipiului Baia Mare vor rămâne fără apă potabilă marți, 29 iulie, din cauza unor lucrări de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție.

Reprezentanții operatorului de apă precizează că întreruperile sunt necesare pentru realizarea unor investiții care vor contribui la îmbunătățirea serviciilor și la asigurarea unui sistem de alimentare cu apă și canalizare mai eficient.

Potrivit anunțului, vor fi afectate următoarele zone:

Strada Victoriei , pe tronsonul cuprins între restaurantul Pronto și VIVO Mall , pe partea stângă a străzii, în intervalul 09:00 – 16:00 , unde se vor executa lucrări de modernizare la rețeaua de alimentare cu apă, prin înlocuirea hidranților. Consumatorii din zonă vor rămâne fără apă .

, pe tronsonul cuprins între restaurantul și , pe partea stângă a străzii, în intervalul , unde se vor executa lucrări de modernizare la rețeaua de alimentare cu apă, prin înlocuirea hidranților. Consumatorii din zonă vor rămâne . Bulevardul Independenței, între Dacia Service și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Europa, în intervalul 09:00 – 14:00, unde vor avea loc cuplări la noua rețea de alimentare cu apă. Și în această zonă furnizarea apei va fi întreruptă.

Operatorul își cere scuze pentru disconfortul creat și le recomandă locuitorilor afectați să își asigure din timp rezervele necesare de apă pentru perioada întreruperii.