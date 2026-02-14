Asociația ATOCEM organizează duminică, 15 februarie, de la ora 18:00, „Cupa Prieteniei”, un minicampionat de fotbal dedicat tinerilor și tuturor iubitorilor acestui sport.

Evenimentul se va desfășura la Sala de Sport a CUNBM, situată pe strada Dr. Victor Babeș nr. 62 A, din Baia Mare.

Competiția are ca scop promovarea mișcării, a voii bune și a timpului petrecut împreună, într-un cadru prietenos și dinamic. În plus, fondurile adunate în cadrul evenimentului vor fi direcționate către scopuri caritabile.

La turneu vor participa echipe formate din membri ATOCEM, membri ASCOR Baia Mare, clerici, studenți, precum și elevi și eleve ai Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul”.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să își susțină echipa preferată și să se bucure de o seară dedicată sportului și solidarității.