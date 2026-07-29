Un val de căldură se va extinde şi intensifica treptat în România dinspre regiunile vestice, de mâine, potrivit ANM. Valul de căldură afectează o mare parte a Europei. Meteorologii vorbesc despre o așa-numită cupolă de foc care se va întinde de la Peninsula Iberică, până la Europa Centrală, Balcani și regiunea mediteraneană.

Valul de căldură se va extinde şi se va intensifica treptat. Pe măsură ce aerul tropical va avansa şi către România, vremea călduroasă va cuprinde până la sfârşitul săptămânii cea mai mare parte a teritoriului, iar în Banat şi Crişana, acolo unde influenţa aerului fierbinte se va resimţi cel mai mult, se vor înregistra primele temperaturi caniculare, arată meteorologii ANM.

Joi vor fi valori de 35 – 36 de grade. Vineri maximele vor atinge 37 – 38 de grade şi izolat posibil 39 de grade.

Intensitatea maximă a acestuia val va fi cel mai probabil în perioada 3 – 6 august, arată ANM, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Și în alţi ani, în luna august ne-am mai confruntat cu valuri de căldură, reamintesc meteorologii, care arată că acum doi ani, pe 14 august am avut 41 de grade la Zimnicea, iar în 2012, 43,5 grade se înregistrau la Giurgiu, pe 7 august.