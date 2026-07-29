Pacienții și colaboratorii Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare sunt informați că numărul de telefon și numărul de fax ale unității medicale sunt temporar indisponibile.

Potrivit conducerii spitalului, problema a fost cauzată de o eroare tehnică la rețeaua de fibră optică. Reprezentanții unității precizează că echipele tehnice lucrează pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.

„Ne cerem scuze pentru inconvenientele create și vă asigurăm că echipele tehnice lucrează pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare”, a transmis conducerea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Până la remedierea situației, persoanele care au nevoie de informații sunt rugate să aibă în vedere faptul că liniile telefonice și serviciul de fax nu pot fi utilizate.