Patru elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare au obținut Premiul I la competiția națională „VIANU Game Jam” 2026, după ce au dezvoltat un joc video educativ inspirat din Bătălia de la Rovine.

Proiectul, intitulat „Meeting History”, a fost realizat de Bogdan Gănescu, Darian Crișan, Ádám Fodor și Krisztian Kozma, sub coordonarea profesoarei de informatică Alina Pintescu. În urma performanței obținute, cei patru liceeni au fost incluși și în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.

Jocul îi transportă pe utilizatori în anul 1395, în perioada confruntării dintre Mircea cel Bătrân și Imperiul Otoman. Personajul principal, un elev aflat la ora de istorie, este teleportat în trecut și trebuie să descopere evenimentele și tacticile care au marcat celebra bătălie de la Rovine.

Experiența este completată de un quiz interactiv prin care jucătorii își pot testa cunoștințele acumulate pe parcursul aventurii. Scopul final este obținerea notei 10 și deblocarea nivelului „Începe recreația”.

Potrivit autorilor, dezvoltarea jocului a fost realizată într-un timp foarte scurt, implementarea efectivă fiind finalizată în doar trei zile. Tinerii își propun să extindă proiectul și să transforme „Meeting History” într-o platformă educațională dedicată mai multor perioade și evenimente importante din istorie.

Prin acest proiect, elevii băimăreni demonstrează că tehnologia și creativitatea pot contribui la dezvoltarea unor metode moderne și interactive de învățare.