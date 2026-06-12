Tuberculoza continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică în Maramureș, boala fiind departe de a fi eradicată la nivelul județului.

Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Maramureș, în primele trei luni ale acestui an au fost raportate 24 de cazuri noi de tuberculoză.

Dintre acestea, 17 cazuri au fost diagnosticate cu confirmare bacteriologică și histologică, în timp ce alte 7 persoane au primit diagnosticul de tuberculoză fără confirmare bacteriologică și histologică.

Statisticile arată că majoritatea pacienților provin din mediul urban. Astfel, 15 dintre bolnavii diagnosticați cu TBC locuiesc în orașe, iar 9 sunt din mediul rural.

Specialiștii atrag atenția asupra importanței depistării precoce și a respectării tratamentului, tuberculoza fiind o boală contagioasă care poate fi vindecată dacă este diagnosticată la timp și tratată corespunzător. Autoritățile sanitare recomandă prezentarea la medic în cazul apariției simptomelor specifice, precum tuse persistentă, scădere în greutate, febră sau transpirații nocturne.