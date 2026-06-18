Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare a găzduit recent workshop-ul „De la student, la specialist”, un eveniment dedicat dialogului dintre educație, cercetare și patrimoniu cultural.

Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare și Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, reunind specialiști, studenți și pasionați de cultură.

Momentul central al evenimentului a fost expoziția etnografică realizată de colecționarul Ionuț Fintoiu, care a prezentat costume populare din zona Rucăr-Muscel. Prin detalii, simboluri și cromatică, piesele expuse au evidențiat bogăția și diversitatea portului tradițional românesc.

Evenimentul a oferit participanților ocazia de a descoperi legătura dintre patrimoniul natural, educație și identitate culturală, într-un cadru care a pus în valoare tradiția și pasiunea pentru cultură.