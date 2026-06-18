Munții Rodnei continuă să ofere imagini spectaculoase cu fauna sălbatică a Maramureșului. Recent, capre negre au fost surprinse în habitatul lor natural, într-un peisaj montan care evidențiază frumusețea și biodiversitatea acestei zone protejate. Capra neagră este una dintre cele mai emblematice specii ale Carpaților, fiind perfect adaptată terenurilor abrupte și condițiilor dificile din zonele alpine. Agilitatea, rezistența și capacitatea de a se deplasa cu ușurință pe stânci fac din această specie un simbol al naturii sălbatice din România.

Munții Rodnei reprezintă unul dintre cele mai importante refugii pentru fauna montană, oferind condiții favorabile pentru numeroase specii protejate. Prezența caprelor negre confirmă starea bună de conservare a habitatelor naturale și importanța protejării acestora.

Astfel de imagini reamintesc valoarea patrimoniului natural al Maramureșului și necesitatea respectării și conservării ecosistemelor montane pentru generațiile viitoare.