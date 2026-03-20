Vineri, 20 martie, la Baza sportivă “Dan Anca” din Cluj-Napoca s-a disputat partida dintre Academia de Fotbal Viitorul Cluj și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 21-a din Liga 3, seria 8. Băimărenii au ratat șansa calificării în play-off pe propriile puteri cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, dar merg mai departe.

Minaur n-a făcut deloc o primă repriză reușită, încasând două goluri. Gazdele au reușit să deschidă scorul, apoi Bădici a adus egalarea, pentru ca “viitorul” să arate mai bine pentru clujeni, care au intrat la pauză cu avantaj de un gol, după ce au marcat din penalty. Lucrurile s-au înrăutățit în partea a doua, când am rămas și cu un om mai puțin pe teren din minutul 55, după eliminarea lui Băican (două galbene). Deși au încercat să revină în joc, băimărenii n-au reușit mare lucru, ba chiar au mai primit un gol în ultimele minute, astfel că s-a terminat 3-1.

Acest rezultat poate să nu conteze deloc, dar la fel de mult poate fi important. Minaur este nevoită să bată acasă pe Unirea Dej în ultima etapă, asta dacă Sântandrei nu pierde unul dintre cele două meciuri pe care le mai are de jucat. Mai trebuie să așteptam până mâine pentru alte calcule, cert este că această înfrângere nu pică deloc bine.

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CS Minaur Baia Mare: 3-1 (2-1)

Au marcat: Alexandru Ghiță (22), Bogdan Pop (41 – 11m), Antonio Herciu (87) / Andy Bădici (31)

Baza sportivă “Dan Anca” din Cluj-Napoca

Arbitri: Raul Oliviu Balaiban – Stelian Alex Belenesi și Cristian Dumitru Gozman Pop (toți din Oradea). Rezervă: Valentin Zah (Oradea). Observator arbitri: Constantin Por (Satu Mare). Delegat joc: Somolyak Istvan (Odorheiu Secuiesc)

CS Minaur (antrenori Romulus Buia și Alin Bota): 73. Răzvan Began – 47. Andrei Orosz (3. Sanussi Hussaini – min. 71), 14. Alexandru Băican, 93. Andrei Mocanu, 22. Darius Mureșan, 44. Mohamed Camara, 8. Laley Fofana (29. Alexandru Negrean – min. 46), 21. Andy Bădici, 7. Sergiu Ciocan (17. Denis Buhai – min. 71), 30. Alexandru Dulca (80. Andrei Moga – min. 46), 9. Luca Tincău (11. Raphael Stănescu – min. 71)

Rezerve: 99. David Gârniță – 5. Răzvan Lazăr, 79. Carlo Erdei, 27. Ionatan Dogănoiu

Cartonașe galbene: Bogdan Pop (56), Muhammad Buhari (58), Davide Blidărean (66), Cristian Istrate (71) / Alex Băiacn (44, 55), Laley Fofana (45+1).

Etapa 21

Unirea Dej – SC Olimpia Satu Mare: 0-1

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CS Minaur Baia Mare: 3-1

Bihorul Beiuș – Sticla Arieșul Turda: 3-0 (echipa oaspete a fost exclusă)

Crișul Sântandrei – Sănătatea Cluj Napoca (sâmbără, 21 martie, ora 15.00)

CSM Sighetu Marmației – Lotus Băile Felix (sâmbără, 21 martie, ora 15.00)

Unirea Tășnad – SCM Zalău (sâmbără, 21 martie, ora 15.00)

Clasament

Minaur Baia Mare – 44p (43-27) – 21 Unirea Tășnad – 42p (50-22) – 20 Sănătatea Cluj – 42p (34-13) – 20 SCM Zalău – 42p (35-17) – 20 Crisul Sântandrei – 40p (39-23) – 20 CSM Sighet – 34p (32-20) – 20 Lotus Băile Felix – 27p (29-24) – 20 Unirea Dej – 18p (25-32) – 21 Viitorul Cluj – 20p (22-26) – 21 Bihorul Beiuș – 17p (21-38) – 21 Olimpia Satu Mare – 17p (21-61) – 21 Sticla Turda – 2p (11-59) – 21

Etapa 22 (ultma din sezonul regulat). Vineri, 27 martie (ora 15.00): Băile Felix – Bihorul; Sănătatea – Viitorul Cluj; SCM Zalău – Sântandrei. Sâmbătă, 28 martie (ora 15.00): Arieșul Turda – Unirea Tășnad (va fi 0-3); CS Minaur – Unirea Dej; SC Olimpia – CSM Sighet.