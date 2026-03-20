În perioada 16 – 18 martie a.c., în întreg județul Maramureș, polițiștii rutieri, sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii încălcărilor legislației rutiere, în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice.

În urma activităților la care au participat 40 de polițiști, au fost aplicate 220 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 7.000 de lei, dintre care 75 pentru traversarea neregulamentară a pietonilor și 144 pentru nerespectarea legislației în ceea ce privește deplasarea pe bicicletă.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind de prevenire a accidentelor rutiere.