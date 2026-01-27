Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru siguranța tuturor schiorilor, pârtia va fi închisă temporar miercuri și joi. Această măsură este necesară pentru a permite stabilizarea condițiilor și pregătirea optimă a pârtiei.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că echipa noastră face toate eforturile pentru a redeschide pârtia în cele mai bune și sigure condiții. Vă așteptăm cu drag imediat ce vremea ne va permite să reluăm activitatea!”, spun administratorii,