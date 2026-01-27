Luni, 26 ianuarie a.c., în intervalul orar 09.00-12.00, polițiștii din Dragomirești și cei ai Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au desfășurat o acțiune.

Scopul acesteia a vizat prevenirea și combaterea faptelor ilegale săvârșite de către participanții la trafic, dar și prevenirea accidentelor rutiere.

Au fost oprite și verificate 17 autoturisme, iar ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale.

În cazul unui conducător auto care prezenta pericol pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere, iar în cazul unui autovehicul s-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 6.000 de lei.