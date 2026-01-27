Folosind hârtie colorată, forme diverse și multă imaginație, elevii băimăreni de la școlile „Nichita Stănescu” și „Avram Iancu” au transformat simple materiale în adevărate povești de sezon. Fiecare lucrare a reflectat viziunea proprie a copilului asupra iernii, surprinzând peisaje și elemente specifice acestui anotimp.

Activitatea, coordonată de voluntaraViorica Szikszai se desfășoară în fiecare săptămână la Centrul Rivulus Pueris, din subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, într-o atmosferă plină de voie bună, contribuind la dezvoltarea creativității, a motricității fine și a spiritului de echipă.

Astfel de inițiative susțin exprimarea artistică a copiilor și le oferă ocazia de a-și descoperi și valorifica talentul într-un cadru prietenos și educativ.