Un accident rutier s-a produs în cursul zilei de astăzi în localitatea Colțirea, pe strada Europa, unde un autoturism a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Maramureș, în urma impactului a rezultat o victimă conștientă, care a primit îngrijiri medicale la fața locului. La intervenție au participat echipaje de pompieri și personal medical, care au asigurat zona și au evaluat starea victimei.

În urma accidentului, traficul rutier a fost îngreunat mai mult timp, circulația desfășurându-se cu dificultate până la finalizarea intervenției și degajarea carosabilului.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri, care au deschis o anchetă în acest caz.