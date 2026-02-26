Sezonul rece nu s-a încheiat, iar asigurarea confortului termic pentru cățeii găzduiți în Adăpostul Public rămâne o prioritate pentru administrație și pentru cei implicați în îngrijirea animalelor.

În acest context, un sprijin binevenit a venit din partea Parohiei romano-catolice „Cristos Rege” din cartierul Valea Roșie, care s-a alăturat demersurilor menite să ofere condiții mai bune patrupedelor aflate în adăpost.

Reprezentanții adăpostului au transmis mulțumiri pentru deschiderea și implicarea comunității parohiale, subliniind că gestul este un exemplu de solidaritate și responsabilitate față de binele comun.

Inițiativa demonstrează că grija pentru aproapele și pentru creație înseamnă și grijă față de animale, mai ales în perioadele dificile din timpul iernii.