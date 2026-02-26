Ai acasă un telefon fix sau mobil vechi, pe care nu îl mai folosești? În loc să îl arunci, îl poți transforma într-o piesă de muzeu. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș lansează un apel către comunitate pentru donarea telefoanelor vechi, în vederea realizării unei colecții speciale dedicate istoriei comunicării.

De la telefoanele cu disc, la primele modele cu butoane sau celebrele telefoane mobile „cărămidă”, fiecare aparat păstrează amintirea unei epoci în care un apel telefonic era un moment important, plin de emoție și semnificație.

Reprezentanții muzeului își propun să redea „vocea” acestor obiecte aparent banale, dar încărcate de istorie, și să le ofere un loc într-o expoziție care să ilustreze evoluția mijloacelor de comunicare.

Ce pot dona maramureșenii: telefoane fixe (cu disc, cu butoane, modele de birou sau de perete); primele generații de telefoane mobile; accesorii precum pager-e, încărcătoare, cutii originale, manuale de utilizare și alte obiecte conexe.

„Prin donația ta, nu oferi doar un obiect. Oferi o amintire. O voce din trecut. O lecție pentru generațiile viitoare”, transmit organizatorii campaniei.

Donațiile pot fi aduse la biblioteca muzeului, situată pe strada Monetăriei nr. 1–3, Baia Mare, în intervalul orar 10:00–16:00.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot scrie la adresa maramuresmuzeu@gmail.com sau pot suna la 0262 211 924.