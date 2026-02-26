Vineri, 6 martie, la ora 16:00, la Casa de Cultură „Victoria Darvai” din Dragomirești se organizează o întâlnire cu elevii care doresc să participe la cursuri de inițiere în arta dansului și a cântecului popular tradițional.

Scopul acestor cursuri este: continuarea activității și cooptarea de noi membri ai Ansamblului folcloric „Nicoară Timiș” sub îndrumarea instructorului-coregraf Tudor Duli-Babici, dansator profesionist al Ansamblului Național „Transilvania”; inițierea în arta cântatului tradițional în vederea înființării unui grup vocal sub îndrumarea lui Ion Font.