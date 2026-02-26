Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 26 februarie, pe Al. Amurgului str. Matei Basarb nr.10,12, str. Petru Rareș nr. 10, str. Ferăstrăului între str. Minerilor și str. Beranard Shaw, str. Stibinei până la ora 14.00, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tot pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă nu vor avea apă la robinete până la ora 12.30 locuitorii din cartier Firiza str. Firiza.

Cei care locuiesc pe str. V. Borcutului de la nr. 115 la nr. 260, str. Borzaș, până la ora 14.00 nu vor avea apă la robinete sau presiune va fi scăzută din cauza lipsei de energie electrică la stația de pompare.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.