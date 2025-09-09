Luni, 8 septembrie, de praznicul Nașterii Maicii Domnului, prin decizie chiriarhală, părintele protopop Ciprian Coza a instalat în Biserica “Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Ortodoxă Odești, Protopopiatul Ortodox Român Chioar, pe noul preot paroh, părintele Sadoveanu Ionuț Marian.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți format din pr. Ciprian Coza (protopop al Chioarului), pr. Sadoveanu Ionuț, (noul paroh), pr. Salagean Florin – Parohia Lucăcesti, pr. Lupșe Ionut – Parohia Finteușu Mare, pr. Romocea Răzvan – Parohia Urmeniș.

Slujire rodnicǎ părintelui paroh Ionuț în această comunitate binecuvântată de Dumnezeu.