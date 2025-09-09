Zilnic, polițiștii rutieri identifică persoane care conduc autoturisme în stare de ebrietate. Depistarea acestora, la timp, poate contribui la prevenirea producerii unor accidente și evitarea unor tragedii.

De fiecare dată când etilotestul indică o concentrație de peste 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferii sunt conduși pentru recoltarea de probe biologice de sânge și riscă pierderea libertății.

Un caz recent, cu o concentrație ridicată, a fost înregistrat ieri, 8 septembrie a.c., de polițiștii din Sighetu Marmației. Aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, aceștia au oprit pentru control un autoturism condus de către un bărbat de 50 de ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând concentrația de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru determinarea cu exactitate a alcoolemiei, conducătorul auto a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.