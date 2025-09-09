Luni, 8 septembrie, două persoane au sesizat polițiștii Serviciului de Investigații Criminale că au fost prejudiciate de aproximativ 3.000 de lei, respectiv 4.000 de lei, după ce au comunicat unor persoane necunoscute datele cardurilor bancare.

Ambele persoane vătămate ar fi postat anunțuri pe o platformă de vânzări online. Acestea ar fi fost contactate prin intermediul unei aplicații de socializare, și sub pretextul achiziționării bunurilor expuse la vânzare, persoane necunoscute le-ar fi determinat să comunice datele cardului bancar. Ulterior ar fi fost efectuate plăți online, fără acordul persoanelor care dețin cardurile.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspecul comiterii infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Sporiți atenția când vi se solicită date personale sau datele cardului bancar. Fiți vigilenți și respectați regulile de securitate! Unitatea bancară nu vă solicită astfel de date prin intermediul rețelelor sociale!