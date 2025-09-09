Anul acesta se împlinesc 177 de ani de la lupta eroică purtată de pompierii militari, la 13 septembrie 1848, împotriva trupelor otomane venite să înfrângă mişcarea revoluţionară română. Acest eveniment istoric deosebit, marchează ziua armei pompierilor militari, care în fiecare an, la data de 13 septembrie aduc un omagiu bravilor camarazi, apreciere cadrelor care s-au remarcat în activitatea lor profesională și sărbătoresc această zi alături de membrii comunității pe care o protejează.

Cu această ocazie, premergător Zilei Pompierilor din România, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al Judeţului Maramureș organizează puncte de informare preventivă, expoziții cu tehnică şi mijloace de intervenţie, exerciții demonstrative și de prim-ajutor.

În această săptămână, toate subunitățile ISU Maramureș vor organiza exerciții demonstrative, în locuri publice din raioanele de intervenție, dedicate publicului larg.

Primele astfel de activități, se vor desfășura în data de 10 septembrie:

• Secția de Pompieri Fărcașa organizează un exercițiu în localitatea Sârbi, la Sala de sport, începând cu ora 10:00.

• Stația de Pompieri Târgu Lăpuș va desfășura activitatea pe str. P-ța Eroilor, în parcarea de lângă fostul cinematograf, de la ora 09:30.

În data de 11 septembrie:

• Detașamentul de Pompieri ”Cpt. Marchiș Adrian” va desfășura o serie de activități demonstrative, atât exerciții și ateliere de prim ajutor, cât și prezentarea unei părți din tehnica de intervenție, în parcarea magazinului Kaufland, situat pe bld. Unirii din Baia Mare, începând cu ora 15:00.

Vineri, 12 septembrie:

• Pompierii Detașamentului Sighetu-Marmației desfășoară activități demonstrative în curtea Liceului Tehnologic ”Marmația”, de la ora 10:00.

În data de 13 septembrie:

• Secția de Pompieri Vișeu de Sus desfășoară un exercițiu în parcarea magazinului Kaufland din oraș, de la ora 11:00.

• Stația de Pompieri Borșa are planificate activități similare, de la ora 12:00, în zona magazinului Profi din localitate.

La aceste activități, îi puteți întâlni si pe pompierii din cadrul Inspecţiei de Prevenire și voluntarii ”Salvatori din pasiune” care vor fi prezenți în unele din aceste locații pentru a informa și educa cetățenii cu privire la respectarea regulilor pe diferite tipuri de riscuri, dar și a modului de comportare ce trebuie adoptat în funcție de situația de urgență întâmpinată. Pe de altă parte, aceștia vor organiza activități punctuale de educare preventivă la gospodării și în instituții de învățământ.

Totodată, pompierii din toate subunitățile de intervenție din județ, își deschid porțile, în cadrul activității ”Zilei portilor deschise”, care se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni, până în data de 13 septembrie, în intervalul orar 10:00-16:00.

Vineri, 12 septembrie, de la ora 10:00, va avea loc ceremonialul militar si religios dedicat zilei armei. Acesta se va încheia cu activitatea de defilare a cadrelor inspectoratului și prezentarea unei părți a tehnicii de intervenție aflată în dotarea ISU Maramureș.

Îi invităm pe toți cei care doresc să cunoască misiunile pompierilor și tehnica cu care aceștia intervin în cele mai dificile situații de urgență, și sunt dornici să îi întâlnească pe salvatorii din comunitatea lor, să ne fie alături la toate aceste activități.