Zi de mare sărbătoare pentru comunitatea ortodoxă din satul Buzești, comuna Fărcașa, care și-a primit cu emoție unul dintre cei mai vrednici fii. Părintele Protosinghel dr. Chesarie Bertea, protopop al Coastei de Atlantic din Statele Unite ale Americii, a ales să își marcheze împlinirea a 60 de ani de viață chiar în locul în care s-a născut și unde au fost așezate temeliile credinței și formării sale spirituale.

Momentul aniversar a fost celebrat prin oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Buzești, în prezența familiei, consătenilor, prietenilor și a numeroase oficialități și invitați.

Alături de părintele Chesarie Bertea au slujit:

Protos. dr. Chesarie Bertea, Protopop al Coastei de Atlantic și fiu al satului Buzești;

Pr. dr. Nicolae Lăpuște, Protopop al Canadei de Vest;

Pr. Ștefan Florin Stoleru, Protopop al Sudului Statelor Unite ale Americii;

Pr. Dănuț Bertea, slujitor al Parohiei „Buna Vestire” din Constanța, fratele părintelui Chesarie și, de asemenea, fiu al satului Buzești.

Prezența celor trei protopopi români din diaspora la aceeași slujbă a reprezentat un moment cu totul aparte pentru comunitatea din Buzești, simbolizând legătura puternică pe care fiii satului o păstrează cu locurile natale, indiferent de distanțele care îi despart.

„Am vrut să-mi sărbătoresc aniversarea acasă”

Vizibil emoționat, părintele Chesarie Bertea le-a mărturisit celor prezenți că a ales să își petreacă această zi specială în mijlocul oamenilor alături de care a copilărit.

„Am vrut să-mi sărbătoresc aniversarea celor 60 de ani de viață în mijlocul celor alături de care am crescut, al consătenilor mei din Buzești, al părinților, fraților și rudelor mele. Eu nu am prins această biserică mare și frumoasă. Când eram copil mergeam la bisericuța de lemn. Acolo era universul meu spiritual. Îl urmăream pe părintele Ioan Colțan și pe cântăreții bisericii. Ei au pus în sufletul meu dragostea pentru Biserică.”

Deși slujește de mulți ani în Statele Unite ale Americii, părintele spune că satul natal a rămas prezent în fiecare etapă a vieții sale.

„Și astăzi, în America, la parastase cânt aceleași cântări pe care le-am auzit în copilărie la Buzești. Am dus la New York și colindele tradiționale ale copilăriei mele. Sunt parte din identitatea mea și le transmit mai departe românilor de peste ocean.”

Cu aceeași emoție și-a amintit de frumusețea satului de altădată, de nopțile de Paște, de colindele de Crăciun, de pelerinajele la mănăstiri și de toate momentele care i-au format sufletul.

Mulțumiri pentru cei care i-au fost alături

La finalul slujbei, părintele Chesarie Bertea a adresat un mesaj de recunoștință tuturor celor prezenți.

„Le mulțumesc tuturor consătenilor mei, părintelui Dănuț Ionel Pop, domnului primar al comunei Fărcașa, colegilor preoți care au venit de peste ocean pentru această zi și tuturor celor care au fost alături de mine. Este pentru prima dată când la o slujbă sunt prezenți trei protopopi din diaspora, iar acest lucru se întâmplă aici, la Buzești.”

Un destin construit pe credință

Născut la 17 iulie 1966, în satul Buzești, comuna Fărcașa, părintele Chesarie Bertea este primul dintre cei trei copii ai lui Constantin și Floarea Bertea. Încă din copilărie a fost atras de frumusețea bisericii de lemn din sat și de slujbele oficiate de vrednicul de pomenire părintele Ioan Colțan, care i-au trezit vocația pentru slujirea lui Dumnezeu.

Pelerinajele la Mănăstirile Rohia și Bixad, precum și întâlnirea cu arhimandritul Serafim Man au avut un rol decisiv în formarea sa duhovnicească. Astăzi, părintele Chesarie Bertea slujește românilor din diaspora la Biserica Ortodoxă Română „Nașterea Maicii Domnului” din Queens, New York, fiind unul dintre cei mai apreciați preoți români din Statele Unite.

O impresionantă activitate culturală

Pe lângă activitatea pastorală, părintele Chesarie Bertea este și un prolific autor.

„De-a lungul timpului am scris peste 1.300 de poezii, patru romane și sute de studii și articole. Toate acestea sunt trecătoare, însă, dacă vor rămâne după mine și vor folosi cuiva, atunci înseamnă că munca mea nu a fost în zadar.”