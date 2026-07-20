Primăria Mireșu Mare a demarat programul de formare profesională destinat asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din comună, în vederea îmbunătățirii serviciilor de îngrijire și sprijin oferite beneficiarilor.

Programul se adresează unui număr de 27 de asistenți personali, care vor participa la sesiuni de instruire menite să le dezvolte competențele necesare pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități și pentru adaptarea intervențiilor la nevoile specifice ale acestora.

Potrivit informațiilor publicate de administrația locală, serviciile de formare profesională vor fi asigurate de S.C. TRIANBIA FORMARE S.R.L. din Cluj-Napoca, companie desemnată în urma procedurii de achiziție organizate de Primăria Mireșu Mare.

Reprezentanții administrației locale subliniază că perfecționarea continuă a asistenților personali contribuie la creșterea calității serviciilor sociale oferite în comunitate și la asigurarea unui sprijin adecvat pentru persoanele cu handicap grav și familiile acestora.