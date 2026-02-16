Astăzi, 16 februarie, de la ora 11:00, în Paraclisul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” al Seminarului Teologic Liceal din Baia Mare, a fost oficiată slujba parastasului la 40 de zile de la trecerea la cele veșnice a maestrului Iustin Podăreanu, personalitate marcantă a vieții pedagogice și muzicale, care a lăsat o amprentă profundă în istoria instituției.

Din soborul slujitor au făcut parte părintele profesor Florin Hoban, directorul Seminarului, părintele lect. univ. dr. Petrică Aurelian Covaciu și părintele lect. univ. dr. Claudiu Pop. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Angelli”, cor fondat de profesorul Iustin Podăreanu, dirijat în prezent de pr. prof. dr. Andrei Baboșan și prof. Gelu Hotea.

La finalul slujbei, părintele director a rostit un cuvânt emoționant, evocând personalitatea celui pomenit și subliniind relevanța modelului său pentru generațiile de seminariști care i-au fost elevi, dar și pentru cei care îi urmează.

Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa!