Societatea VITAL S.A. anunță prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor la avaria majoră produsă vineri, 13 februarie, la conducta de transport apă potabilă Dn 800 mm, incident care a afectat alimentarea cu apă în municipiul Baia Mare și în zonele limitrofe.

Potrivit operatorului de apă, avaria a determinat scăderi semnificative de debit și presiune în sistemul de alimentare, iar intervenția s-a dovedit mai dificilă decât s-a estimat inițial. Reprezentanții societății precizează că echipele au lucrat continuu, în regim de urgență, pentru efectuarea tuturor manevrelor necesare remedierii defecțiunii.

Complicațiile au apărut după deschiderea șantierelor și decopertarea conductei, moment în care s-a constatat că deasupra magistralei de apă se află o conductă de distribuție a gazelor naturale, precum și rețele electrice, fapt ce a îngreunat intervenția. În plus, starea de degradare a conductei și complexitatea lucrării impun confecționarea unor piese metalice speciale, ale căror dimensiuni au putut fi măsurate exact doar la fața locului, după expunerea conductei.

Reprezentanții VITAL subliniază că termenele inițiale de reluare a alimentării cu apă au fost estimate înainte de deschiderea șantierelor, iar situația din teren a impus revizuirea acestora.

După finalizarea reparațiilor, este posibil ca în anumite zone reluarea furnizării apei să se facă etapizat. De asemenea, pot apărea depășiri ale parametrului de turbiditate. În astfel de cazuri, utilizatorii sunt sfătuiți să folosească apa doar în scopuri menajere, până la stabilizarea calității acesteia.

Pentru informații suplimentare sau sesizări, consumatorii pot contacta dispeceratul VITAL S.A. la numerele de telefon 0262/215150 (tastele 1 și 2), 0362/401052 (tastele 3) și 0372/752661.

Operatorul de apă anunță că va reveni cu actualizări pe măsură ce apar noi informații privind acest incident, produs independent de voința companiei.